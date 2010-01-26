Ассоциация региональных СМИ не станет работать с "черным пиаром"

Ассоциация региональных средств массовой информации, объединяющая практически все районные издания Черниговской области, сообщила, что газеты, которые входят в ее состав, отказываются публиковать на своих страницах материалы с элементами "черного пиара". Об этом идет речь в обнародованном заявлении Ассоциации.

"Мы работаем и будем работать с четким и неуклонным соблюдением избирательного законодательства и демократических стандартов деятельности СМИ. На первом месте у нас были, есть и остаются интересы наших читателей, а не каких-либо политических сил", - сказано в документе.

Ассоциация региональных СМИ также заявила о своей решимости отстаивать профессиональные права журналистов изданий. Ведь попытки избирательных штабов кандидатов в президенты использовать масс-медиа в собственных интересах достаточно часто граничат с нарушением действующего законодательства. "Мы широко обнародуем попытки давления на средства массовой информации, от кого бы они ни исходили – или от власти, или от оппозиции. Мы будем отстаивать всеми возможными средствами свободу слова и собственное профессиональное достоинство", - заверяют представители Ассоциации.

Журналисты считают, что в 2004 году политическое давление на масс-медиа достигло критической черты: тогда многих редакторов в Черниговской области пытались уволить, а газеты – взять под полный контроль. "Именно в то время и была создана наша Ассоциация с целью объединения журналистов для защиты своих профессиональных прав. И мы решительно намерены не допустить повторения ситуации предыдущих президентских выборов", - подчеркивается в заявлении.