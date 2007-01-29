Закон о Кабмине на сайте парламента - это информация или справка?

Появление Закона «О Кабинете Министров Украины» на сайте Верховной Рады можно расценивать как информационно-справочный материал.

Об этом идет речь в разъяснении пресс-секретаря Президента Украины Ирины ВАННИКОВОЙ, переданном УНИАН пресс-службой главы государства.

Она подчеркнула, что размещение Закона «О Кабинете Министров Украины» на интернет-сайте Верховной Рады не означает вступление его в силу. Согласно Указу Президента №824/2005 от 19.05 2005 г., официальным обнародованием законов, других актов Верховной Рады, актов Президента, Кабинету Министров считается опубликование этих актов в газетах «Голос Украины», «Офіційний вісник України», «Урядовий кур’єр», а также в Відомостях Верховної Ради України.

Пресс-секретарь Президента напоминает, что процедура вступления в силу закона предусматривает его внесение в Единый государственный реестр нормативных актов с указанием присвоенного ему регистрационного кода.

Как сообщал УНИАН, сегодня на веб-сайте Верховной Рады Украины обнародован Закон Украины "О Кабинете Министров Украины".

В комментарии УНИАН пресс-секретарь Президента Украины И.ВАННИКОВА отмечала, что сайт Верховной Рады не является официальным средством массовой информации, на котором могут обнародоваться нормативные акты.