Генпрокуратура не рассказала депутатам о форели, которую ел Ющенко

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию обстоятельств отравления кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не обсуждала версию о том, что В.ЮЩЕНКО могли отравить на даче руководителя компании “Фокстрот”.

Об этом сообщил в интервью УНИАН народный депутат четвертого созыва, член ВСК ВР Александр ВОЛКОВ, комментируя недавнее заявление экс-главы СБУ Игоря СМЕШКО.

По его словам, комиссия не получила стопроцентной информации не только о месте отравления В.ЮЩЕНКО, но и о самом факте.

А.ВОЛКОВ напомнил, что следственная комиссия не вела свое собственное расследование, а осуществляла контроль за действиями Генеральной прокуратуры.

«Мы требовали документы, которые устанавливали бы сам факт отравления, и на то время, когда комиссия работала, на тот момент у нас стопроцентной информации об отравлении Виктора Андреевича и месте предполагаемом, где его отравили, не было. Нам Генеральная прокуратура этих документов не дала», - подчеркнул он.

В тоже время А.ВОЛКОВ выразил мнение, что если Президент будет настаивать, что его отравили на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, это можно расценивать как политический заказ.

А.ВОЛКОВ подчеркнул, что хорошо знаком с людьми, которые были в день отравления В.ЮЩЕНКО на даче у В.САЦЮКА, неоднократно сам был на этой даче, и поэтому он абсолютно уверен в том, «что эти люди не могли отравить Президента и не готовили это отравление… Я там (на даче) был неоднократно и знаю, какие там условия, как там подается пища и выборочно вбросить яд не было возможности», - сказал А.ВОЛКОВ.

Он убежден, что целью этой встречи было наладить взаимоотношения на то время кандидата в Президенты В.ЮЩЕНКО с действующим на то время главой государства Леонидом КУЧМОЙ.

«Если нужен очередной политический заказ, где используется САЦЮК в качестве жертвы, и на него попытаться списать это преступление, тогда можно идти по этому следу. Хотя, я думаю, что это след в никуда, в тупик», - подчеркнул А.ВОЛКОВ, добавив, что если Президент хочет действительно разобраться в этом вопросе и найти настоящих виновников отравления, ему нужно отбросить все политические амбиции, отбросить личную неприязнь к тем или иным политикам, и, в первую очередь, к САЦЮКУ и СМЕШКО, и дать поручение Генеральной прокуратуре искать истинных виновников.

«Я абсолютно уверен, ни САЦЮК, ни тем более СМЕШКО не причастны к отравлению В.ЮЩЕНКО», - еще раз сказал А.ВОЛКОВ, добавив: «Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО), вы ищете и заставляете идти людей не по тому пути».

Как сообщалось, во время президентской избирательной кампании в 2004 году В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела об его отравлении до сих пор не завершено.

В частности, заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (от 24 ноября 2006 года) заявил, что В.ЮЩЕНКО могли отравить больше двадцати человек. Р.КУЗЬМИН отметил, что среди подозреваемых могло быть как ближайшее окружение Президента, люди, с которыми он часто общался, так и обслуживающий персонал.

20 декабря 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что во время президентской кампании 2004 года он был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА.

На днях бывший председатель СБУ И.СМЕШКО заявил в интервью газете "Факты и комментарии", что «примерно за полтора часа до ужина на даче В.САЦЮКА, в тот же вечер, 5 сентября 2004 года, Виктор Андреевич ужинал на даче одного из руководителей фирмы «Фокстрот».

«Как мне рассказал один из участников того ужина, какие-либо специальные мероприятия по безопасности там тоже никем не проводились. Еду, которую употреблял там Виктор Андреевич, никто перед этим тоже не пробовал, и ели там «не из одного котла», а для ЮЩЕНКО даже подавали отдельное порционное блюдо – форель», - отметил экс-глава СБУ.