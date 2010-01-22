Колесников говорит, что за прозрачность выборов отвечает «Пинкертон» Луценко

Народный депутат Украины, один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ говорит, что команда кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА готова «к любым неожиданностям» после второго тура выборов.

Об этом он сказал в интервью «Левому берегу», в ответ на замечание о том, что судьба выборов Президента Украины, скорее всего, будет решаться в судах, а в «судах ПР, в отличие от БЮТ, не сильна».

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, «мы готовы к любым неожиданностям. Но карты я вам сейчас раскрывать, понятно, не буду».

При этом он отметил, что в последние месяцы у него «было много встреч в Нью-Йорке, Берлине – абсолютно все мировые политики говорят: если украинские выборы будут сфальсифицированы – отвечать за это действующей власти».

«Вот в 2007-м при премьерстве В.ЯНУКОВИЧА и выборы демократично прошли, и Ю.ТИМОШЕНКО главой правительства по их результатам стала. Если сейчас какие-то вопросы относительно прозрачности кампании возникнут – адресуйте их действующей власти: Президенту, премьер-министру, их силовикам, в том числе этому ровенскому «Пинкертону» ЛУЦЕНКО», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.