У Януковича отреагировали на Героя Бандеру

Присвоение проводнику Организации украинских националистов Степану Бандере звания Герой Украины в День Соборности Украины не будет содействовать объединению Украины.

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

«Это шаг к еще большему расколу страны», - считают в ПР.

Партия регионов требует изменить наградную политику Президента Украины.

«Глава государства в этом вопросе тоже должен быть Президентом всей Украины, а не какой-то одной ее части. Мы должны делать все, чтобы сближать регионы, сближать людей, а не бросать в народ новые камни раздора», - заявляют в Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о присвоении звания Герой Украины проводнику ОУН С.Бандере.

О подписании соответствующего указа он сказал, выступая с речью по случаю Дня Соборности в Национальной опере Украины.

Награду из рук Президента получил внук С.Бандеры.