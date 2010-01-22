Лавров говорит, что Зурабов активно готовится

Министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ не конкретизирует, будет ли Посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ вручать верительные грамоты действующему Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО или новоизбранному Президенту Украины.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, кому будут вручены верительные грамоты - В.ЮЩЕНКО или новому Президенту Украины, С.ЛАВРОВ сказал: ««Что касается верительных грамот, то Россия всегда пунктуально следовала протокольным традициям, которые в дипломатии существуют, и заверяю, что так будет и на этот раз».

При этом С.ЛАВРОВ отказался сказать точную дату приезда посла в Киев.

«Я уже неоднократно говорил, что Михаил Юрьевич (ЗУРАБОВ) активно готовится к поездке в Киев», - сказал он.

Глава МИД также отметил, что все наставления М.ЗУРАБОВУ на работу в Киеве дал Президент России. С.ЛАВРОВ сообщил, что вчера на встрече с М.ЗУРАБОВЫМ обсуждались практические аспекты его предстоящей работы и обменялись мнениями, как будет строиться работа посольства на новом этапе.

«Это текущие задачи, хотя они имеют важное значение для развития наших отношений, которые наберут новый динамизм после президентской кампании в Украине», - сказал С.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, М.ЗУРАБОВА назначили послом в Киеве в августе 2009 года, однако его выезд к месту работы был отложен. В России это решение объяснили тем, что Кремль не желает поддерживать никаких контактов с нынешним Президентом Украины В.ЮЩЕНКО.

О том, что новый посол все же отправится в Киев, стало известно 19 января - через два дня после поражения В.ЮЩЕНКО в первом туре президентских выборов.

21 января российские СМИ сообщили, что М.ЗУРАБОВ прибудет в Киев на следующей неделе.

Сегодня, 22 января, газета «КоммерсантЪ-Украина» сообщила, что в Министерстве иностранных дел России разработали процедуру, позволяющую послу РФ М.ЗУРАБОВУ избежать встречи с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО. По информации издания, в верительной грамоте М.ЗУРАБОВА не будет указана фамилия действующего Президента Украины. В Секретариате Президента газете дали понять, что Киев откажется аккредитовать М.ЗУРАБОВА на основании такой верительной грамоты.

Предыдущий руководитель российской дипломатической миссии в Украине - Виктор ЧЕРНОМЫРДИН - был освобожден от этой должности в июне 2009 года.