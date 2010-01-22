У Черновецкого говорят, что студенты сами напросились убирать снег

Первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО утверждает, что студенты и учащиеся профессионально-технических училищ добровольно согласились расчищать столичные улицы от снега и льда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБЧЕНКО сказал в интервью журналистам, комментируя привлечение к ликвидации последствий непогоды студентов и учащихся ПТУ.

В частности, уже вчера в районах города к уборке снега привлекались от 30 до 135 учащихся или студентов, которым уже исполнилось 18 лет.

«Нам предложили помощь ректоры. Добровольно. Мы выделили из резерва лопаты, ломы», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, молодые люди, причем исключительно ребята, будут убирать снег в среднем час, максимум, по желанию, два. В случае сильных морозов - ниже 20 градусов по Цельсию - их не будут привлекать к работе. Между прочим, для взрослых людей также определено ограничение: если мороз усилится до 23 градусов и больше, то снег с улиц будут убирать лишь при помощи машин.

«Эти учащиеся сами написали ректорам, что они хотят поработать», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

На вопрос, не будут ли оказывать на студентов давление в случае отказа принять участие в расчистке снега, А.ГОЛУБЧЕНКО заверил, что такого быть не может.

«Молодые люди сами написали ректорам, что они хотят поработать», - отметил он.

По его словам, молодым людям приятно, таким образом, активно участвовать в жизни города: «Молодому человеку как раз очень интересно часик поработать на уборке и показать, что он помогает городу... Это желание молодых людей», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Что касается ранее озвученного намерения городских властей привлечь к этой работе солдат, первый заместитель председателя КГГА объяснил: «Министерство обороны нам через газету предложило, а когда мы к ним обратились – они не смогли этого сделать».

Как сообщал УНИАН, 20 января на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в городе Киеве, которое проходило под председательством городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, было принято решение задействовать в уборке дворов от снега и льда в столице студентов, которым исполнилось 18 лет.

Оппоненты Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО – фракция БЮТ в Киевсовете - были возмущены этой инициативой столичных властей.