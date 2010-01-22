У Януковича уже знают о новой коалиции в Раде

Сразу после президентских выборов в парламенте может быть создана новая коалиция.

Об этом в эфире 5 канала заявила регионалка Анна Герман.

"Мы имеем все основания говорить, что сразу после президентских выборов в парламенте есть большой шанс сформировать действенную коалицию, коалицию перемен", - отметила она.

"Мы знаем об этом, мы имеем основания это говорить, и мы готовы очень быстро работать, сменить правительство, назначить новое правительство и начинать систему реформ, которую мы запланировали", - подчеркнула регионалка.

Отвечая на вопрос, с какими фракциями Партия регионов планирует создавать коалицию, Герман сказала: "Я не отношусь к людям, которые слишком много секретов открывают".

Украинская правда