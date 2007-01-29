Сивкович заявляет, что Ющенко и его люди гробят СБУ

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир СИВКОВИЧ считает, что кадровая политика Секретариата Президента и главы государства Виктора ЮЩЕНКО в отношении Службы безопасности Украины может превратить эту спецслужбу «в небольшой филиал МВД».

Такое мнение В.СИВКОВИЧ высказал в интервью журналу «Профилю».

«Сейчас все должности в СБУ занимают милиционеры. ЯРЕМА из столичной милиции переводится в СБУ Киева, ЯЛОВЕНКО из областного управления МВД - в СБУ Киевской области, крымские кадры МВД переводятся в СБУ Крыма. Высшее руководство страны, Секретариат Президента либо не понимает, что СБУ - это специальная служба, а не правоохранительный орган, либо сознательно гробит структуру, пытаясь ее превратить в небольшой филиал МВД. Если так пойдет и дальше, то СБУ в ближайшее время перестанет существовать, просто не сможет выполнять свои функции. В вопросах нацбезопасности появится брешь, дыра», - сказал В.СИВКОВИЧ.

По его мнению, именно эта тенденция вынудила премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА создать в правительстве должность вице-премьер-министра по вопросам деятельности правоохранительных органов. «Необходимо иметь в составе Кабмина не просто суперпрофессионала, а еще и человека, который благодаря своим личностным качествам может влиять на подобную ситуацию в стране. Этим мотивировано назначение РАДЧЕНКО. В Секретариате и близко нет похожего человека по профессиональным либо личностным качествам. Это значит, что они не в состоянии даже поставить задачи спецслужбе. Мы должны на вопросы нацбезопасности закрывать глаза, потому что там не в состоянии руководить страной?.. Автоматически мы должны подстраховаться. Страну нельзя бросать в пучину разногласий и непрофессионализма», - заявил депутат.

В.СИВКОВИЧ также исключил, что на кадровую политику Президента в отношении СБУ повлияло политическое противостояние. «Чтобы назначить или хотя бы подать в ВР кандидатуру председателя СБУ нужно не больше недели, а в стране нет руководителя ведомства уже больше двух месяцев. Что мешает Президенту это сделать? Ничего. Противостояние мешает? Сомневаюсь», - добавил замглавы парламентского комитета.