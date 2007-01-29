Луценко считает министра внутренних дел марионеткой

Бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает, что его преемник на этом посту Василий ЦУШКО не имеет влияния ни на кадровые назначения в министерстве, ни на процессы в ведомстве в целом.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в эфире “5-го канала”.

“Я очень хорошо отношусь к Василию Петровичу ЦУШКО, мало того, в день его назначения считал, что это оптимальное решение ситуации в МВД после моей отставки. С точки зрения его человеческих качеств я надеялся, что это хороший шаг. Однако мне кажется, что Василию Петровичу не дали возможности вести свою кадровую политику, а, следовательно, он не сможет всерьез влиять на деятельность милиции”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, об этом свидетельствуют кадровые изменения в МВД. “То, что назначения происходят самые одиозные, самые невозможные для любого гражданского общества, когда люди, которые являются символами тоталитаризма, и были якобы отброшены уже навсегда, возвращаются, мало того, возглавляют министерство - я не могу поверить, что Василий Петрович это делает самостоятельно”, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 г. Верховная Рада проголосовала за отставку Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел и назначила на эту должность лидера фракции СПУ В.ЦУШКО.

После этого Кабинет Министров своими постановлениями назначил новых заместителей министра, с одновременным освобождением предыдущих руководителей.

25 января 2007 г. приказами министра внутренних дел В.ЦУШКО назначены новые начальники Главных управлений МВД в 12 областях, а также в Киеве и Севастополе.