В Москве говорят, что приезд Зурабова - знак всему украинскому народу

Михаил ЗУРАБОВ должен приступить к обязанностям Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Украине в ближайшее время.

Об этом УНИАН сказал председатель Комитета по делам СНГ Государственной думы России Алексей ОСТРОВСКИЙ.

«Считаю, что решение Президента России о направлении для работы в Украину посла России Михаила ЗУРАБОВА более чем своевременно. Тот путь, по которому будет идти наше братское государство, безусловно, важен для России, и поэтому логично, что посол России должен сейчас, буквально сегодня приступить к своим обязанностям», - сказал А.ОСТРОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что М.ЗУРАБОВ должен быть в гуще событий и контактировать с лидерами Украины, но при этом не вмешиваться в избирательный процесс, не отдавая предпочтения ни одному из двух кандидатов на пост Президента Украины.

«Я уверен, что посол России не будет пытаться влиять на ход избирательного процесса», - сказал он.

А.ОСТРОВСКИЙ считает, что решение о направлении М.ЗУРАБОВА в Киев еще раз подтверждает то, что Украина – это очень важное для РФ братское государство.

Он отметил, что М.ЗУРАБОВ все это время оставался в Москве из-за несогласия руководства России с политикой Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«То, что Президент России принял решения направить посла именно сейчас, связано с тем, что это знак всему украинскому народу, что Россия никогда не выступала, не выступает и не будет выступать против украинского народа, Россия может выступать против тех политиков, которые своей деятельностью старались разрушить отношения между братскими государствами», - сказал он.

По его мнению, сейчас сложилась такая ситуация, когда посол РФ должен находиться не в Москве, а в Киеве.

Отвечая на вопрос, чем будет отличаться деятельность посла М.ЗУРАБОВА от деятельности Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА он сказал: «В первую очередь это зависит не от посла России в Украине, а от тех действий, которые будет предпринимать новое Украинское руководство».

А.ОСТРОВСКИЙ считает, что посол РФ должен работать с любым руководством, если нет иного высшего политического руководства страны.

«И господин ЗУРАБОВ, и господин ЧЕРНОМЫРДИН имеют колоссальный опыт в вопросах экономического и торгового характера – этим обусловлено то, что господин ЗУРАБОВ имеет к статусу посла статус по торгово-экономическому сотрудничеству», - сказал он. При этом А.ОСТРОВСКИЙ отметил, что такой статус имеет только российский посол в Украине.

«Ни один российский посол подобных полномочий от Президента России не имеет. Это более чем достойно говорит об отношении российского руководства к Украине», - сказал он.

А.ОСТРОВСКИЙ выразил уверенность, что после выборов отношения между странами нормализуются.

Как сообщал УНИАН, указ о назначении М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 5 августа.

Вместе с тем 11 августа Д.МЕДВЕДЕВ направил открытое послание главе Украинского государства Виктору ЮЩЕНКО, в котором назвал политику Украины в годы его президентства отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией и сообщил о решении пока не направлять в Украину нового российского посла.

19 января Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил М.ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Украине.