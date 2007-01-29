Януковича сделали почетным голубятником

В Донецке премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ присужден почетный знак "За активный вклад в развитие голубеводства в регионе и Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, присуждение награды произошло от имени Национальной ассоциация голубеводов Украины на международной выставке "Голубь - оберег шахтерского края", которая проходила 27-28 января в Донецке.

Кроме В.ЯНУКОВИЧА, награды также удостоены председатель облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО, председатель облсовета Анатолий БЛИЗНЮК, городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, а также народный депутат, гендиректор меткомбината им. ИЛЬИЧА Владимир БОЙКО. Однако ввиду того, что награжденные на выставке не присутствовали, организаторы заверили, что вручат им награды позже.

Как сообщал УНИАН, в Донецке 27-28 января состоялась международная выставка "Голубь - оберег шахтерского края". В ней приняли участие члены областной ассоциации голубятников им. Александра БРАГИНА (президент ФК "Шахтер", погиб при взрыве на стадионе 15 октября 1995 г. – УНИАН.), члены Всеукраинской Ассоциации голубятников, Всеукраинской Национальной Федерации любителей почтово-спортивного голубеводства, а также голубятники из России, Молдовы, Литвы, Польши, Чехии, Румынии, Венгрии.

Национальную ассоциацию голубеводов возглавляет бывший председатель Службы безопасности Украины Леонид ДЕРКАЧ.