Врач Ющенко доволен прогрессом выведения диоксина

На сегодня из организма Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО выведено около 80% диоксина.

Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала "Интер" врач В.ЮЩЕНКО в Швейцарии Жан СОРА, который занимался его лечением после отравления.

"На этот момент достигнут значительный прогресс по делу выведения диоксина из организма. Это около 80%", - сообщил врач.

Он также отметил, что В.ЮЩЕНКО "способен работать длительный период". "Следовательно прогресс очень хороший и мы очень довольны", - подитожил Ж.СОРА.

На вопрос, почему отравители использовали именно диоксин, если его следы в организме можно определить, врач ответил: "Если бы после такого отравления человек умер через три недели, еще до того, как появились признаки на коже, тогда никто не смог бы определить, какой тип яда был использован. Диоксин уже бы никто не искал".

Ж.СОРА также опроверг предположение, что вместе с диоксином для отравления Президента было использовано какое-то другое соединение, отмечает “Украинская правда”.

"Это не так. Люди говорят об этом, потому что это было острое отравление. Люди не понимают, что диоксин может спровоцировать именно такие симптомы. Нет доказательств, что вместе с диоксином использовали какое-то другое соединение", - сообщил врач В.ЮЩЕНКО.