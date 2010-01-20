Если бы второй тур состоялся сегодня (экзит-пол)

Многие избиратели, которые в первом туре президентских выборов в Украине голосовали против двух кандидатов, попавших во второй тур, склонны 7 февраля отдать свои голоса за Юлию ТИМОШЕНКО, но для преодоления 10-процентного разрыва их недостаточно.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные, полученные в ходе экзит-пола 17 января, который был проведен Украинским институтом социальных исследований имени О.Яременко, сегодня на пресс-конференции в Киеве обнародовала его председатель правления Ольга БАЛАКИРЕВА.

"Опрос на выходе с участков засвидетельствовал значительное увеличение доли тех, кто готов голосовать во втором туре за Ю.ТИМОШЕНКО. Большая часть тех, кто не поддерживал ни ее, ни Виктора ЯНУКОВИЧА, а поддерживали других, склонны поддержать Ю.ТИМОШЕНКО", - сказала она.

Так, по результатам опроса, 29% тех избирателей, которые поддерживали в 1-ом туре Сергея ТИГИПКО, готовы проголосовать за Ю.ТИМОШЕНКО, 37% - за Виктора ЯНУКОВИЧА. За этих двух кандидатов проголосуют, соответственно, 45% и 18% избирателей Арсения ЯЦЕНЮКА; 52% и 8% избирателей Виктора ЮЩЕНКО; 16% и 49% - Петра СИМОНЕНКО; 39% и 26% - Владимира ЛИТВИНА; 54% и 12% - Олега ТЯГНИБОКА; 45% и 14% - Анатолия ГРИЦЕНКО.

По словам О.БАЛАКИРЕВОЙ, учитывая поддержку тех, кто уже определился и планирует принимать участие в голосовании во втором туре, можно предположить, что если бы голосование проходило уже сегодня, то за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 50-51%, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 45-46%. В то же время политолог отметила, что прогнозировать результаты голосования трудно, поскольку всё будет зависеть от явки избирателей, количества тех, кто еще не определился, но за три недели сделает это, количества людей, которые намерены проголосовать против обоих кандидатов на пост главы государства и тому подобное.

Опрос проводился на 402 избирательных участках в крупных и малых городах, поселках и селах на выходе по методике "с глазу на глаз". Было опрошено 17 тыс. 512 избирателей. Уровень отказов составляет 24%. Допустимая погрешность - 2,2%.