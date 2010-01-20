«Результаты первого тура: плюс Россия, минус Америка» - пресс-конференция в Киеве

21 января в 12-00 состоится пресс-конференция на тему: «Результаты первого тура: плюс Россия, минус Америка». Приглашены: Юрий Рубан, директор Национального Института стратегических исследований; Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы (Россия); Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества; Владимир Горбач, политический аналитик Института Евро-атлантичного сотрудничества («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»). Нужна аккредитация. Телефон: (063)-491-85-45, 581-77-16, e-mail: pr@imk.com.ua.

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