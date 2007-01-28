УНА-УНСО предлагает Ющенко свое плечо

Сын Главнокомандующего УПА Романа Шухевича Юрий Шухевич выступает во время открытия XXIII съезда

Украинская национальная ассамблея (УНА-УНСО) заявляет о поддержке создания Гражданского движения «Народная самооборона» (инициированного Юрием ЛУЦЕНКО) и проведение весной 2007 года Всеукраинского марша справедливости на Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление было принято сегодня на XXIII съезде УНА-УНСО.

«Гражданское движение «Народная самооборона» должно стать силой, способной контролировать власть, а в случае необходимости – сменить ее», - говорится в заявлении.

УНА-УНСО заявляет, что заставит власть считаться с народом.

Кроме того, съезд принял обращение к Президенту Украины Викторк ЮЩЕНКО о необходимости проведения всенародного референдума.

В частности, УНА-УНСО предлагает через этот референдум принять решение о сохранении законной президентско-парламентской республики в соответствии с Конституцией Украины 1996 года с тремя поправками. Предлагается в Основном Законе записать цель государственной власти, персональную ответственность Президента за достижение этой цели и положить начало всенародной оценке деятельности Президента.

Как сказал на съезде председатель Киевской городской организации УНА-УНСО Игорь МАЗУР, сейчас в стране происходит конституционный переворот, в результате которого отнимаются полномочия у Президента, избранного большинством населения Украины. Он отметил, что правительство, которому передано большинство этих полномочий, не избиралось народом.

«Мы выступаем с инициативой возвращения полномочий Президенту, как было у нас по нормальной Конституции, где все было понятно», - сказал И.МАЗУР, отметив, что УНА-УНСО «готова подставить свое плечо Президенту».

Также делегаты съезда предлагают В.ЮЩЕНКО инициировать празднование 100-летия со дня рождения главного командира Украинской повстанческой армии генерал-хорунжего Романа Шухевича на общегосударственном уровне, создав для этого всеукраинский оргкомитет, и присвоить ему звание Героя Украины посмертно.