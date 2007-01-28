В Киеве открылся съезд УНА-УНСО

Киеве открылся XXIII съезд Украинской Национальной Ассамблеи (УНА-УНСО).

Как передает корреспондент УНИАН, на съезд прибыли 500 делегатов из всех регионов Украины.

Делегаты планируют принять обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием немедленно навести конституционный порядок в государстве.

Также УНА-УНСО будет просить Президента инициировать празднование 100-летия со дня рождения главного командира УПА Романа Шухевича на общегосударственном уровне и присвоить ему звание «Героя Украины» (посмертно).

Делегаты съезда должны принять заявление, что УНА-УНСО поддерживает идею Юрия ЛУЦЕНКО о создании Гражданского движения «Народная самооборона» и проведения весной 2007 года Всеукраинского марша справедливости на Киев.