Симоненко переживает за Кабмин

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО советует председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ подписать Закон „О Кабинете министров”, несмотря на вето Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО сообщил в Чернигове на встрече с избирателями.

По словам П.СИМОНЕНКО „Кабинету министров необходима юридическая основа, чтобы выполнять свои полномочия”.

В целом на встречу с П.СИМОНЕНКО в городской Дворец культуры пришли почти 800 жителей Чернигова. П.СИМОНЕНКО сразу отметил, что на встречу пришли многие черниговчане, но подавляющее большинство из них голосовали за представителей других партий, в первую очередь за БЮТ и Партию регионов. „Вас пришло много, но вы не голосовали за коммунистов”, - сказал он.

Подавляющее большинство вопросов от черниговчан касались тарифов на коммунальные услуги, а также стоимости проезда в общественном транспорте. П.СИМОНЕНКО рассказал, что коммунисты хотят инициировать на государственном уровне создание комиссии, которая бы работала над вопросом тарифов и рассмотрела их экономическую обоснованность в украинских городах. Как один из механизмов уменьшения платы за коммунальные услуги П.СИМОНЕНКО видит в отмене налога на добавленную стоимость, который включен в стоимость коммунальных услуг, в первую очередь, в тарифе за теплоснабжение. По его мнению, действующие тарифы можно уменьшить до 40%.

Также народный депутат отметил деятельность черниговских коммунистов, которые, по словам П.СИМОНЕНКО „добились уменьшения стоимости квартплаты на 10 копеек за каждый квадратный метр жилой площади”.

Как сообщалось ранее, исполком Черниговского горсовета принял решение о снижении стоимости квартплаты с 1 февраля 2007 года. Это было одно из положений предвыборной программы городского председателя Александра СОКОЛОВА.