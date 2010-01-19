В ЕЦ увидели, что засилие льготников вступительной кампании не угрожает

Заместитель председателя партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ заявляет, что засилие льготных категорий абитуриентов уже не угрожает вступительной кампании-2010.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

«Отныне можно забыть о засилии льготников при вступлении в лучшие вузы страны», – сказала Л.ОРОБЕЦ, комментируя факт регистрации Министерством юстиции изменений к Условиям приема в вузы, которыми вводится квотирование категорий абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения.

«Нам удалось, наконец, положить конец бессмысленной и незаконной ситуации, при которой лбами сталкивались при вступлении самые одаренные и самые обездоленные», – отметила Л.ОРОБЕЦ. По словам политика, нововведение дает возможность приемным комиссиям вузов квотировать процент поступающих, которые должны быть зачислены вне конкурса, но не менее чем 25% от объема госзаказа по каждой специальности.

«С одной стороны, отныне «льготники» будут конкурировать за «престижные» места друг с другом. С другой – никто не будет посягать ни на одно из бюджетных мест, гарантированных им законом в одном из вузов. Ведь их часть от общего количества поступающих составляет менее 5%, а минимальная квота – 25%», – отметила народный депутат. Она искренне поблагодарила всех, кто помог ей внедрить нововведение. «Впрочем, особого отличия заслуживает государственнический подход двух министров – образования Ивана ВАКАРЧУКА и юстиции Николая ОНИЩУКА. Они не только пообещали, но и сдержали слово. Это редкое явление для нашего политикума», – заметила заместитель председателя “Единого Центра”.

Вместе с тем политик предостерегла от идеализации квотирования как универсального средства преодоления «внеконкурсных» проблем. «Вступительные льготы противоречат Основному Закону страны по определению. Их отмена нуждается в законодательном подходе, которого все еще тяжело достичь в условиях избирательной толкотни. Слишком уже непопулярный шаг. Но верю – всему свое время и на все воля Божья», – сказала Л.ОРОБЕЦ.