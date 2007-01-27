В Нашей Украине считают, что Президент заветирует закон об оппозиции
Аргументы Павла Жебривского
Народный депутат, председатель Житомирской областной организации НСНУ Павел ЖЕБРИВСКИЙ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наложит вето на закон об оппозиции в случае его принятия Верховной Радой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ЖЕБРИВСКИЙ заявил на пресс-конференции в Житомире.
Комментируя принятый в первом чтении законопроект об оппозиции, депутат отметил, что «более жесткого, диктаторского подхода к оппозиции, чем в этом законе, трудно и представить».
«Чего только стоит положение - о возможности исключения из оппозиции? Как сегодня можно исключить из оппозиции?», - спросил П.ЖЕБРИВСКИЙ.
Депутат убежден, что БЮТ, инициируя принятие такого закона, "таким образом пытается себя фактически «узаконить» единственной оппозицией в Украине». П.ЖЕБРИВСКИЙ надеется, что во втором чтении этот закон не будет проголосован, но если и будет принят, то, по его словам, «вето Президента будет безотлагательным, потому что нельзя загонять в диктаторское ложе как власть, так и оппозицию».
Депутат убежден, что, «приняв такой закон, Украина перейдет от зародышей демократии к диктатуре, что не может устраивать, ни НСНУ, ни Президента».