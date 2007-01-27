В Нашей Украине считают, что Президент заветирует закон об оппозиции

Народный депутат, председатель Житомирской областной организации НСНУ Павел ЖЕБРИВСКИЙ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наложит вето на закон об оппозиции в случае его принятия Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ЖЕБРИВСКИЙ заявил на пресс-конференции в Житомире.

Комментируя принятый в первом чтении законопроект об оппозиции, депутат отметил, что «более жесткого, диктаторского подхода к оппозиции, чем в этом законе, трудно и представить».

«Чего только стоит положение - о возможности исключения из оппозиции? Как сегодня можно исключить из оппозиции?», - спросил П.ЖЕБРИВСКИЙ.

Депутат убежден, что БЮТ, инициируя принятие такого закона, "таким образом пытается себя фактически «узаконить» единственной оппозицией в Украине». П.ЖЕБРИВСКИЙ надеется, что во втором чтении этот закон не будет проголосован, но если и будет принят, то, по его словам, «вето Президента будет безотлагательным, потому что нельзя загонять в диктаторское ложе как власть, так и оппозицию».

Депутат убежден, что, «приняв такой закон, Украина перейдет от зародышей демократии к диктатуре, что не может устраивать, ни НСНУ, ни Президента».