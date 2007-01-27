Луценко знал, что его подчиненные - не ангелы

Экс-министр внутренних дел, лидер гражданского движения „Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что руководителей милиции в областях меняют, чтобы они не мешали кое-кому осуществлять незаконные сделки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

Ю.ЛУЦЕНКО считает, что начальников областных управлений МВД меняют не из-за их неудовлетворительной работы, а потому что они кому-то мешают осуществлять незаконные сделки. „Это нормальное явление, когда человека переводят из одной области в другую. Но для этого нужно иметь основания. Например, было объявлено, что все изменения в МВД, которое поводит господин ЦУШКО, обусловлены профессиональными качествам руководителей. Тогда я не понимаю, почему объявляется, что худшие результаты во время операции „Профилактика” показала Черкасская и Львовская области. При этом руководителя черкасской милиции отправляют в отставку, а руководителя львовской - переводят в соседнюю область”, – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

„Я не считаю всех назначенных мною руководителей милиции ангелами, далеко нет. Знаю всем им цену, и умел их бить по рукам. Но сегодня происходит реставрация наиболее одиозных представителей кучмовского режима... Если господин ПЛЕХАНОВ прославился в Сумской области гонениями студентов силами спецназа, он сегодня заместитель министра внутренних дел по кадрам”, – отметил Ю.ЛУЦЕНКО. По его мнению, такая „реставрация кучмизма” рано или поздно приведет к „беспределу в отношении бизнесменов и граждан”.

Как сообщал УНИАН, приказами министра внутренних дел Василия ЦУШКО назначены новые начальники Главных управлений МВД в 12 областях, а также в Киеве и Севастополе.