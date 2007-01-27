Тимошенко сама виновата в том, что от нее бегут депутаты?

Народный депутат Украины, председатель Житомирской областной организации “Народного Союза Наша Украина” Павел ЖЕБРИВСКИЙ считает закон об императивном мандате для местных депутатов “проявлением борьбы БЮТ за власть в Киеве”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал на пресс-конференции в Житомире.

В частности, комментируя по просьбе журналистов упомянутый закон, депутат сказал, что "он является проявлением борьбы БЮТ за власть в Киеве, поскольку фактически половина депутатов БЮТ в Киевсовете вышла из Блока Юлии Тимошенко".

Также П.ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что во многих областных советах вышли депутаты из фракций БЮТ. "В принципе, императивный мандат - это борьба БЮТ за Киев - за существующие там денежные потоки, за землю и электоральные настроения, это фактически угроза демократии, потому что мы не можем превратить депутата в болвана, который просто нажимает кнопки по тем решениям, которые принимает партия", - сказал депутат.

П.ЖЕБРИВСКИЙ убежден, что "в действительности у депутата может быть свое виденье, и он имеет право на собственное мнение".

По словам депутата, если из какой-то партии, в том числе и из “Нашей Украины”, выходят депутаты, это означает, что партия беспринципно отнеслась к формированию партийных списков. "В депутаты партия избирает наилучших: в парламент - тех, кто может работать там, в областной совет - элиту области, в районный совет - элиту района".