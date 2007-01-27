Тимошенко призналась, что хочет получить всю власть

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко в интервью изданию «The Jerusalem Post» оседлала своего любимого конька – искоренение коррупции в высших эшелонах власти.

В ответ на вопрос корреспондента издания, почему коррупцию до сих пор не удалось искоренить ни в одной стране мира, Тимошенко заявила, что ответ прост, сообщает Лига.

«Дело в том, что ни одна власть в этом, по большому счету не заинтересована, потому что любая группа, которая приходит к власти, кончает тем, что использует коррупцию в собственных целях. – Сказала Тимошенко. – Чтобы уничтожить коррупцию, нужна политическая воля. И поэтому, когда к власти придем мы, первое, что мы сделаем – создадим сильную оппозицию самим себе».

Корреспондент «The Jerusalem Post» поинтересовался, по какой же причине Тимошенко не удалось этого сделать, когда у нее была такая возможность. «Мое мировоззрение не совместимо с тем, которое было у остальных членов коалиции. – Сказала лидер БЮТ. – Они были не столь заинтересованы в подобного рода переменах… Как и в Израиле, в Украине – парламентская политическая система. Как утверждают эксперты в этой области, ни одно правительство, основанное на коалиции, не может быть стабильным. Моя проблема была в том, что я не могла действовать самостоятельно, потому что была в коалиции, и реализовать все перемены, которые хотела. Чтобы искоренить коррупцию, опираться нужно не на коалицию, а на народ. Именно поэтому главная цель нашей политической борьбы – заручиться поддержкой 51% общества», - пояснила Тимошенко.