Киевская область готовится к визиту Ющенко

Президент Украины Виктор Ющенко планирует в рамках рабочей поездки посетить Киевскую область. Об этом в интервью еженедельнику "Фокус" сообщила председетель Киевской ОГА Вера Ульянченко. О том, что визит состоится в феврале, Президент и губернатор договорились во время длительной встречи накануне Нового года. "Мне, как губернатору, хотелось отчитаться, что сделано в области в 2006 году, и рассказать о планах на 2007-й. Презентовала несколько строительных проектов. Речь шла о кольцевой дороге в Киевской области, дороге в Чернобыльской зоне и социальном жилье в Вишневом. Попросила вернуть Славутичу статус свободной экономической зоны. поделилась планами строительства под Киевом двух аэропортов - для VIP-персон и грузопассажирского. Кстати, Президент предложил назвать один из них именем Игоря Сикорского, - рассказала Вера Ульянченко. - Виктор Андреевич проявил желание в феврале своими глазами посмотреть на область. Так что мы уже готовимся к визиту".