Одесса голосовала за Януковича и Тигипко

Лидером президентских выборов в Одесской области, по информации ЦИК, является Виктор ЯНУКОВИЧ, за которого проголосовали более 51% избирателей (593 тысячи чел.) по итогам обработки почти 100% бюллетеней с 11 избирательных округов региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Сергей ТИГИПКО, которого поддержал 21% избирателей; на третьем – Юлия ТИМОШЕНКО (10,15%), на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК (4%).

Дальше идут Петр СИМОНЕНКО (2,69), Владимир ЛИТВИН (2,55) и Виктор ЮЩЕНКО (1,5) .

В.ЯНУКОВИЧ – первый во всех округах. С.ТИГИПКО - второй во всех округах, кроме двух, Ю.ТИМОШЕНКО – третья во всех округах, кроме двух. А.ЯЦЕНЮК – четвертый во всех округах, кроме двух. П.СИМОНЕНКО - пятый во всех округах, кроме четырех. У В.ЛИТВИНА – две «четверки», три «пятерки», две «шестерки» и четыре «семерки».