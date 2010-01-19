В Винницкой области поддержали Тимошенко и Януковича

Лидером президентских выборов в Винницкой области, по информации ЦИК, является Юлия ТИМОШЕНКО, за которую проголосовали 47% избирателей (407 тысяч чел.) по итогам обработки 97% бюллетеней с 8 избирательных округов региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Виктор ЯНУКОВИЧ, которого поддержали 15% избирателей; на третьем – Сергей ТИГИПКО (11,16%), на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК (9,42%).

Дальше идут Петр СИМОНЕНКО (3,14), Виктор ЮЩЕНКО (2,85) и Владимир ЛИТВИН (2,61).

Ю.ТИМОШЕНКО – первая во всех округах. В.ЯНУКОВИЧ - второй во всех округах, кроме двух в областном центре, С.ТИГИПКО – второй в г.Винница, третий в четырех округах и четвертый – в двух. А.ЯЦЕНЮК – две третьи позиции и остальные четвертые. Пятые-седьмые позиции разделены между В.ЮЩЕНКО, П.СИМОНЕНКО и В.ЛИТВИНЫМ.