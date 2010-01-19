В Киевской области поддержали Тимошенко и Януковича

Лидером президентских выборов в Киевской области, по информации ЦИК, является Юлия ТИМОШЕНКО, за которую проголосовали больше 42% избирателей (почти 340 тысяч чел.) по итогам обработки 100% бюллетеней с 9 избирательных округов региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Виктор ЯНУКОВИЧ, которого поддержали 15,45% избирателей; на третьем – Сергей ТИГИПКО (15,44%), на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК (8,8).

Дальше идут Владимир ЛИТВИН (3,56), Виктор ЮЩЕНКО (3,03) и Петр СИМОНЕНКО (2,02%)

Ю.ТИМОШЕНКО – первая во всех округах. В.ЯНУКОВИЧ - второй в пяти округах и третий в четырех, С.ТИГИПКО - наоборот. Все четвертые позиции - за А.ЯЦЕНЮКОМ, все пятые, кроме трех – за В.ЛИТВИНЫМ.

Три пятых и пять шестых позиций у В.ЮЩЕНКО, одна шестая – у П.СИМОНЕНКО (Белая Церковь).