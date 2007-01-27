Турчинов мечтает подсидеть и Ющенко, и Януковича

Фракция БЮТ голосовала за закон о Кабмине, поскольку в ближайшее время собирается формировать правительство.

Об этом в пятницу вечером в эфире Радио "Свобода" заявил член фракции Александр Турчинов, отвечая на вопрос ведущего.

"Потому что в ближайшее время мы планируем формировать правительство и нам нужны полномочия для того, чтобы навести порядок в стране. Поверьте мне, кроме нашей команды, никто не способен это сделать", - сказал Турчинов.

"Нам нужны рычаги для того, чтобы в стране был порядок, чтобы экономика развивалась, чтобы хаоса в государстве не было", - добавил он.

По его словам, во время голосования закона о Кабмине 12 января "состоялась капитуляция антикризисной коалиции перед нами, и они вынуждены были играть именно по нашим правилам", имея в виду принятие в пакете с этим законом закона об оппозиции.

"Мы мощная ответственная политическая сила и не будем ни для кого ширмой. Мы заставим как Кабмин, так и Секретариат президента и политические силы, стоящие за этими структурами, с нами считаться, а соответственно считаться с нашими избирателями. Точка", - подчеркнул Турчинов.

Он также не исключил участия БЮТ в преодолении вето президента впредь. "В случае, когда на законы, которые мы приняли, речь идет о законе об императивном мандате, других законах, наложат вето, мы будем заставлять антикризисную коалицию это вето преодолевать", - сказал депутат.

Он также снова подчеркнул, что президент Виктор Ющенко должен распустить парламент. "Если он не пойдет этим путем, простите, я не хочу делать плохих прогнозов, но я прогнозирую очень грустную перспективу для политика по фамилии Ющенко", - сказал Турчинов.

Украинская правда