Вера Ульянченко гордится Ахметовым, Тарутой и Коломойским

Губернатор Киевской области Вера Ульянченко считает, что она справилась с возложенной на нее Президентом задачей по переориентации украинских олигархов на новые ценности. Об этом она заявила в интервью еженедельнику "Фокус"(№4, 27 января). Мотивацией "учебы" председатель ОГА называет ощущение нового вкуса денег: "Думаю, они не обидятся, когда прочитают, что сейчас я смотрю на них как на успешных учеников, которые переросли учителя. Радуюсь, что сегодня они иначе выглядят, иначе мыслят, иначе воспринимаются обществом. ... Теперь они не просто олигархи, а достойные члены нации... Знаете, я этими хлопцами горжусь! Недавно мне пришлось участвовать в сборе средств на детскую больницу, которую собирается построить международный фонд "Украина-3000". Как же было приятно, что ни Рината Ахметова, ни Сергея Таруту, ни Игоря Коломойского, ни других банкиров мне не пришлось уговаривать".