Центризбирком объявил перерыв

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв до 19 января.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

В сообщении напоминается, что сегодня Центризбирком начал прием протоколов окружных избирательных комиссий по итогам голосования в пределах соответствующих территориальных избирательных округов. Осуществлять его она будет в режиме продолжающегося заседания, которое завершится только после приема последнего из доставленных в Комиссию протоколов ОИК.

В этой связи, в соответствии с требованиями избирательного законодательства, протокольным решением члены Центральной избирательной комиссии, в соответствии с их закреплением за Автономной Республикой Крым, областями, городами Киевом и Севастополем, были уполномочены сообщать соответствующие окружные избирательные комиссии территориальных избирательных округов по выборам Президента Украины 17 января 2010 года о решении Комиссии в отношении необходимости рассмотреть вопрос о внесении изменений в протоколы этих комиссий по итогам голосования в пределах территориальных избирательных округов путем составления протоколов с отметкой "Уточненный".