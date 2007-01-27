Черномырдин не советует Украине тягаться с Россией

Чрезвычайный и полномочный посол РФ Виктор Черномырдин в интервью УНИАН сказал, что Россия уже прошла тот путь, который сейчас проходит Украина: «мы планомерно, серьезно, спокойно строим демократическую Россию. Мы все проблемы, которые сегодня переживает Украина, уже пережили, мы их уже проходили. Ну, почти, почти то же самое. Но только вы почему-то никак не удосужитесь посмотреть через дорогу, к чему мы пришли в результате».

Любые сравнение лидерских качеств президентов, демократичности общественного строя и прочего в том же духе, по мнению посла, корректными быть не могут. Уже хотя бы в силу того, что излишняя соревновательность вредит как украино-российским отношениям, так и каждому государству в отдельности.

«Что касается наших руководителей, то мне оценку, наверное, давать не совсем правильно. Я очень уважаю Виктора Андреевича. Могу сказать, что нельзя думать, что Ющенко не видит, не понимает или недооценивает вопросы и риски развития современного общества.

Это тема для круглого или квадратного стола, чтобы поговорить о том, что их объединяет, что разъединяет. Это очень долгий разговор. То, что они оба любят свой народ, свое государство, что они патриоты – ну, было бы странно, если бы это было не так.

Я думаю, что я никого не обижу тут в Украине, если скажу: очень жаль, что наши отношения мы иногда переводим в какую-то соревновательность. Кто быстрее, кто лучше, кто больше. В хорошем плане, может, это и надо в соревнованиях. А когда речь идет о государствах, то в чем мы состязаемся? У нас задачи другие стоят, у нас условия другие, у нас вообще все другое. И не надо под нас подлаживаться, и не надо с нами тягаться. У нас своих проблем море. Огромное, самобытное, непростое государство, и с нами соревноваться – это не совсем правильно».

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