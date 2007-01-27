Мороз и сегодня не обнародовал закон о Кабмине

Текст Закона о Кабмине сегодня не появился на страницах официальных изданий. Ни в газете "Урядовый курьер", ни в "Голосе Украины" документ не опубликован .

Как сообщал УНИАН, 23 января председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, что закон о Кабмине будет обнародован в соответствии с Конституцией. По его словам, если Президент не подпишет данный закон, то председатель ВР “обязан его обнародовать”.

25 января О.Мороз в эфире радио “Свобода” не исключил, что закон о Кабмине будет обнародован в пятницу, 26 января.

26 января Председатель Верховной Рады, выступая на годовых сборах Ассоциации народных депутатов Украины, заявил: "Сегодня должна быть завершена процедура относительно публикации закона о Кабинете министров Украины".