В ЦИК надеются получить 100% до конца суток

В Центральную избирательную комиссию в настоящее время поступили три протокола из окружных избирательных комиссий с “мокрыми печатями” с результатами голосования на выборах Президента Украины 17 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на брифинге заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

По его словам, кроме протокола из Кременчуга Полтавской области, который поступил днем, в настоящее время ЦИК также получила протоколы из окружных избирательных комиссий Подольского и Печерского районов Киева.

По словам А.МАГЕРЫ, в ЦИК не исключают, что сегодня вечером поступит протокол из Голосеевского района столицы.

Кроме того, А.МАГЕРА выразил надежду, что до конца суток ЦИК будет иметь 100% результатов голосования из всех окружных избирательных комиссий.