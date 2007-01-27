Ющенко, Янукович и Мороз смешат Литвина

Экс-председатель Верховной Рады Украины, председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН считает, что ситуация, которая сегодня возникла в Украине вокруг Закона о Кабинете министров, „смешит мир и людей”. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, какой выход из этой ситуации он видит как экс-спикер парламента, В.ЛИТВИН сказал: „И Президент, и премьер, и председатель ВР говорят, что закон о Кабинете министров не согласовывается с нормами Конституции. У меня возникает вопрос: если вы это констатируете – то сядьте, не смешите людей и мир, приведите закон в соответствие с Конституцией. А затем скажите: нравится он Президенту или нет, но этот закон мы принимаем, потому что у нас есть необходимое количество голосов. То есть, легально изменяем форму правления, и от парламентско-президентской переходим к парламентской республике. Это будет, по крайней мере, честно и открыто”, - убежден лидер Народной партии.

В.ЛИТВИН также добавил, что, на его взгляд, „попытка перераспределения полномочий и натягивания на себя новых полномочий” свидетельствует о том, что каждая из конфликтующих сторон „пытается установить больший контроль над собственностью”. Еще один момент, по мнению экс-спикера, это ощущение неполной легитимности, в том числе и по результатам выборов, и ощущение недостаточной моральной, политической поддержки общества. Как считает В.ЛИТВИН, “отсюда и попытка за счет полномочий увеличить свой авторитет, показать, что я могу назначить, я могу и уволить”. Лишь этим экс-спикер украинского парламента объясняет ту бешеную борьбу, которая “вызывает удивление в мире”.