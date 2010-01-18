Тимошенко поехала в больницу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Луганск.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу из аэропорта она отправилась в больницу, где сегодня утром произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибло трое человек.

Также только что в Луганск была доставлена группа спасателей и спасательная техника.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел сегодня около 9.00 в пятиэтажном здании луганской городской больницы № 7 в отделении реанимации, где, по предварительным данным, взорвался кислородный баллон.

На территории больницы работают спецтехника, спасатели и психологи МЧС, представители правоохранительных органов и других экстренных служб.

Из аварийного здания проведена эвакуация больных в другие лечебные учреждения.