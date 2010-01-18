Чем намерен заняться Яценюк

Кандидат на пост Президента Украины, лидер политической партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что главной своей задачей считает формирование в стране новой политической элиты.

Об этом он сказал сегодня в эфире телеканала ICTV, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

«Так случилось, что сегодня я не стал Президентом. Но это означает, что я только начал эту дистанцию, стал на этот путь. Я вам гарантирую: я этот путь пройду, я его выиграю – не для себя, для людей», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронта перемен» заявил, что будет бороться за то, чтобы политики Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ остались в прошлом.

Одной из главных задач А.ЯЦЕНЮК считает перестройку партии «Фронт перемен». «Без политической партии ничего не будет. Может быть хороший ЯЦЕНЮК, он может иметь десятки разного рода деклараций, видений и лозунгов. Но важнейшая для меня задача – новые люди, новое качество политической элиты, которая способна изменить страну», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что процесс создания партии нового типа продолжается уже 10 месяцев. «Ее основная идеология – создание Украинского государства. Ведь сегодня Украина пока еще – это страна, имеющая территорию, гимн, герб, флаг, население, Президента, премьера. Но мы так и не состоялись как государство. Поэтому моя идеология – государственническая», - объяснил он.

По его словам, потенциальные члены партии «Фронт перемен» должны доказать, что способны взять на себя ответственность и могут изменить страну, пройдя «Школу власти». В рамках этого проекта кандидаты в члены партии «Фронт перемен» разрабатывают проекты перемен в своих территориальных общинах.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что в его партии нет людей, известных своим участием в других политических проектах.

Лидер «Фронта перемен» уверен, что новую политическую элиту нельзя сформировать «за деньги». «Я не продал ни одного места в списке. Как только ты это сделаешь, ты тогда ничем не отличаешься от ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА, всех других. Для меня политика – это не бизнес-проект, это цель моей жизни. Для меня политика – это способ, чтобы Украина состоялась как государство, чтобы через сотни лет писали, что это государство есть, развивается, двигается вперед благодаря тому, что появились новые люди, с новым мышлением, виденьем, идеологией и, важнейшее, с ответственностью», - заявил А.ЯЦЕНЮК.