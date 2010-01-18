Под ЦИК подтянулись нардепы с полевой кухней

На площади Леси Украинки вблизи здания Центральной избирательной комиссии продолжается митинг сторонников кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время количество участников акции превышает 5 тыс. чел.

Площадь заполнена людьми с флагами Партии регионов. Кроме того, на площади размещены лозунги: «Нет давлению власти!», «Украина - за честные выборы», «Не дадим украсть выбор украинского народа», «Гарант Конституции, защити честный выбор украинского народа».

Среди митингующих преимущественно молодежь и лица преклонных лет.

Кроме того, на площади работает полевая кухня. На сцене перед участниками акции выступают народные депутаты от Партии регионов. В настоящее время выступает Борис КОЛЕСНИКОВ.

На станции метро «Печерская» и в переходе возле площади Леси Украинок находится большое количество людей, которые идут на митинг.

Отвечая на вопрос журналистов, не мешает ли музыка и шум работать членам ЦИК, глава комиссии Владимир ШАПОВАЛ отметил, что зимой не мешает, а летом было бы немного неудобно, поскольку стояла бы жара и нужно было бы открывать окна.

В то же время В.ШАПОВАЛ отметил, что такие мероприятия, по его мнению, являются не проявлением демократии, а, скорее всего, украинской традицией, которая началась в 2005 году.