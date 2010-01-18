Разрыв между Януковичом и Тимошенко в регионах (данные по областям)

По данным 87% обработанных бюллетеней участковых избирательных комиссий, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ лидирует в Донецкой области (76,07% голосов избирателей), Юлия ТИМОШЕНКО – в Волынской области – 54,15%, меньше всего голосов эти кандидаты соответственно набирают в Ивано-Франковской области (5,12%) и Донецкой (4,35%) областях.

Как передает корреспондент УНИАН, дальше, согласно данным, обнародованным на мониторах ЦИК, по состоянию на 11.30 в Винницкой области Ю.ТИМОШЕНКО набрала 47,24%, В.ЯНУКОВИЧ – 14,97%; в АР Крым соответственно - 11,98%, 61,17%; в Днепропетровской области – 14,7%, 41,69%; Житомирской – 33,16%, 23,48%; Закарпатской – 26,38%, 29,8%; Запорожской – 14,24%, 50,63%, Ивано-Франковской – 38,92%, 5,12%; Киевской – 42,41%, 15,65%; Кировоградской – 34,3%, 26,5%; Луганской – 6,67%, 70,7%; Львовской – 34,23%, 5,83%; Николаевской – 13,77%, 50,82%; Одесской – 10,26%, 50,95%; Полтавской – 32,08%, 25,15%; Ривненской – 43,97%, 12,6%; Сумской – 35,11%, 20,56%; Тернопольской – 34,48%, 9,96; Харьковской – 10,45%, 50,91%, Херсонской – 19,59%, 39,94%; Хмельницкой – 39,93%, 15,25%; Черкасской – 41,26%, 17,48%; Черновицкой – 31,76%, 19,55%; Черниговской – 43,31%, 19,4%; в Киеве – 35,75%, 15,9%; в городе Севастополе – 6,52%, 56,16%; в зарубежном избирательном округе – 23,12%, 31,55%.

Комментируя эти показатели, председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ отметил, что официальных результатов выборов еще нет, но, как свидетельствует опыт предыдущих выборов, эти электронные результаты достаточно близки к окончательным официальным результатам.

При этом он выразил надежду, что сегодня ЦИК начнет получать протоколы с мокрыми печатями от окружных избирательных комиссий, и завтра в режиме непрерывного заседания ЦИК будет изучать эти протоколы.

Также В.ШАПОВАЛ обратил внимание, что избирательные комиссии работали в достаточно сложных условиях.

“Здесь не только мороз осложнял, а еще и то, что была истерия, которая сопровождала эту избирательную кампанию. Но, несмотря ни на что, работа, я лично считаю, была проведена должным образом всеми избирательными комиссиями. И можно констатировать, что 17 января 2010 года выборы Президента состоялись. И это является фактом, я думаю, никто не будет отрицать”, - сказал председатель ЦИК.