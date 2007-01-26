Наша Украина поддержит ”Самооборону” Луценко, но...

Представители партии «Народный Союз «Наша Украина» намерены сотрудничать с гражданским движением «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО на региональном уровне.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила член Совета НСНУ, руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ по итогам заседания Совета партии.

Она сказала, что Совет носил организационный характер, обсуждалась дата проведения съезда партии и проведения конференций в регионах.

По словам Т.МОКРИДИ, “другие решения на заседании не принимались и не обсуждались”. Она отметила, что также не обсуждалась и повестка дня предстоящего съезда, поскольку она будет наработана по результатам проведения партийных конференций на местах.

Отвечая на вопрос, обсуждались ли кандидатуры на должность председателя партии, Т.МОКРИДИ сказала, что ни одной кандидатуры сегодня не обсуждалось и “даже не называлось ни одной фамилии”. Вместе с тем она отметила, что фамилия Ю.ЛУЦЕНКО на заседании называлась в контексте деятельности движения «Народная самооборона» и проведения мероприятий в регионах. Отвечая на вопрос, возможно ли сотрудничество НСНУ и “Народной самообороны” и в чем оно может заключаться, Т.МОКРИДИ сказала, что во время заседания “некоторые члены Совета затрагивали этот вопрос, говоря, что партийцы на местах хотели бы поддерживать это движение». «Я не исключаю, что наши партийцы будут принимать участие в этих мероприятиях в регионах», – добавила она.