В пятницу Литвин собирается закрыть сессию ВР

22 января состоится закрытие пятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он напомнил, что в соответствии с календарным планом, текущая неделя будет последней неделей пятой сессии парламента.

В.ЛИТВИН также отметил, что на протяжении этой недели планируется рассмотреть 90 вопросов.