Штаб Ющенко рассматривает разные варианты развития событий

В штабе кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО констатируют, что первый тур выборов главы государства прошел честно и демократически.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге первый заместитель руководителя штаба В.ЮЩЕНКО Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ подчеркнул, что данные, которые получает штаб, фактически совпадают с данными, которые обнародовала Центральная избирательная комиссия, что дает ему основания констатировать, что выборы проходили честно и демократически.

«Те небольшие нарушения, которые наблюдались, не повлияли на результаты голосования. Выборы состоялись», - сказал он.

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ подчеркнул, что партия «Наша Украина» определится со своими дальнейшими действиями на этой неделе. Он напомнил, что в среду, 20 января, состоится заседание президиума совета партии, на котором будет идти речь о поддержке партией или отказе от поддержки кандидатов, которые вышли во второй тур, а в пятницу, 22 января, соберется совет партии, который примет окончательное решение.

«Мы работаем над разными вариантами развития событий», - сказал Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Он также сообщил о завершении работы штаба кандидата в Президенты В.ЮЩЕНКО.