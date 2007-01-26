КГГА: из-за отставки Черновецкого сорвалась репетиция детских коллективов

Представители политической партии «ВО «Батькивщина» под предлогом проведения собрания граждан совершили сегодня самозахват актового зала Дома учителя, сорвав запланированную репетицию детских коллективов. Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевской городской администрации.

Пресс-служба отмечает, что администрация Дома учителя предварительно дважды предупредила председателя Киевской городской организации политической партии «ВО «Батькивщина» Анатолия СЕМИНОГУ о невозможности проведения в актовом зале 26 января с 10.00 до 12.00 собрания граждан, поскольку там будет репетиция Детского фестиваля творчества школьников Шевченковского района.

Несмотря на это, отмечает пресс-служба КГГА, уже в 8.00 через служебный вход в вестибюль ворвались около 300 человек, которые на замечания работников Дома учителя не реагировали. В 10.00 неожиданные гости заполнили зал и сорвали репетицию детей, которые вместе с руководителями кружков вынуждены были оставить помещение.

В комментарии пресс-службе КГГА начальник Главного управления образования и науки Лилия ГРИНЕВИЧ выразила возмущение вмешательством политических сил в учебно-воспитательный процесс и досуг школьников Киева. Она заявила о недопустимости перенесения политических конфликтов и игр в заведения системы образования, что, по ее словам, сопровождается запугиванием, шантажом детей и педагогических работников.

Как сообщал УНИАН, сегодня при поддержке Блока Юлии Тимошенко создана инициативная группа по проведению местного референдума о недоверии киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевскому городскому совету V созыва, в состав которой вошли 210 человек. Группа была создана на собрании граждан, инициированном БЮТ, в котором приняли участие 387 киевлян. Собрание состоялось в киевском Доме учителя.