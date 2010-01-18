Сторонники Януковича собрались под ЦИК

Сегодня утром возле здания Центральной избирательной комиссии в Киеве начался митинг в поддержку кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в акции принимают участие около 2 тысяч сторонников Партии регионов.

По данным нашего корреспондента, сегодня утром, около 9.00, на Броварском шоссе в Киеве, возле станции метро «Лесная» было припарковано около 20 больших пассажирских автобусов со сторонниками Партии регионов. Люди в синих накидках с символикой ПР, находились или внутри автобусов, или прогуливались на обочине.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская организация Партии регионов еще в декабре подала в КГГА заявку о проведении с 17 января по 20 февраля «мероприятий по разъяснению необходимости соблюдения конституционных прав граждан во время проведения выборов Президента». В этой заявке организаторы акции указали места ее проведения: улица Михаила Грушевского: дом №12/2 (у здания Кабинета Министров Украины); улица Михаила Грушевского, 5 (возле здания Верховной Рады Украины); улица Банковая, 11 (возле здания Секретариата Президента Украины); площадь Леси Украинки, 1 (у здания Центральной избирательной комиссии); улица Московская, 8 (возле зданий Высшего апелляционного административного суда и Киевского апелляционного административного суда); Европейская площадь; Софийская площадь; Михайловская площадь; Майдан Незалежности.

В то же время, Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций на Майдане Незалежности в период с 9 января по 5 февраля. При этом КГГА дала разрешение на проведение массовых мероприятий (встречи с избирателями, народными депутатами, в частности, от Партии регионов) возле Верховной Рады, Кабинета Министров, Секретариата Президента, ЦИК.

17 января представители Партии регионов установили 126 палаток возле главных государственных учреждений в Киеве.