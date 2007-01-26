Литвин: в Украине завершилась контрреволюция

С преодолением парламентом вето к закону о Кабинете министров в Украине завершилась контрреволюция, считает экс-председатель Верховной Рады Украины, председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об он заявил сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

По словам В.ЛИТВИНА „если согласиться с оценками некоторых политиков и сказать, что в 2004 году в Украине была Помаранчевая революция, то с преодолением парламентом вето и принятием закона о Кабинете министров в Украине завершилась контрреволюция”.

По мнению В.ЛИТВИНА, Украина сегодня „вступила в этап управляемого хаоса, который определяется соответствующими законодательными нормами, когда борьба между Президентом, ВРУ и Кабмином будет приводить к неопределенности и ощущению временности, а также к тому, что нас ожидают большие перемены, а именно - досрочные выборы”.

В то же время, по словам лидера Народной партии, для проведения досрочных выборов сейчас „причин нет, но в недалеком будущем они могут появиться”. „Для перевыборов должны быть правовые и социально-экономические основания и должно быть желания политических сил, принимающих участие в управлении государством, для таких действий”, - отметил он.

Давая общий прогноз на нынешний год, В.ЛИТВИН сказал, что в экономической сфере, по его мнению, “у нас будет наблюдаться концентрация капитала и направление деятельности экономики в интересах финансово-промышленных групп, что будет приводить к подавлению малого и среднего бизнеса”. В социальном плане, считает В.ЛИТВИН, будет наблюдаться процесс консервирования роста зарплат и пенсий, что станет следствием увеличения налога с физических лиц на 2%, а также инфляции, показатели которой все время корректируются в сторону увеличения. Как заявил лидер Народной партии, “2007 год будет годом значительных испытаний для Украины на фоне обострения политического противостояния”.

Отвечая на вопрос о возможности политического компромисса между ветвями власти, экс-спикер парламента сказал, что, по его мнению „в украинском измерении политический компромисс возможен при условии, что одна сторона сдастся в интересах другой стороны”. „Это и будет нашим компромиссом”, - добавил В.ЛИТВИН.