ЦИК обработала более 40% протоколов

По результатам обработки 42,13% электронных протоколов избирательных комиссий в первом туре выборов Президента Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 36,62% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 24,47%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, поступающие в Центральную избирательную комиссию по избирательным участкам.

На третьем месте – Сергей ТИГИПКО – 13,10%, на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК – 6,79%, на пятом - Виктор ЮЩЕНКО – 4,89%.

Далее идут Петр СИМОНЕНКО (3,66%), Владимир ЛИТВИН (2,42%), Олег ТЯГНИБОК (1,31%), Анатолий ГРИЦЕНКО (1,18%), Инна БОГОСЛОВСКАЯ (0,43%). Не поддержали ни одного кандидата - 2,23% избирателей.