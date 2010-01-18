ЦИК обработала более 40% протоколов
06:05, 18 января 2010Политика
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Расстановка сил не изменилась
По результатам обработки 42,13% электронных протоколов избирательных комиссий в первом туре выборов Президента Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 36,62% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 24,47%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, поступающие в Центральную избирательную комиссию по избирательным участкам.
На третьем месте – Сергей ТИГИПКО – 13,10%, на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК – 6,79%, на пятом - Виктор ЮЩЕНКО – 4,89%.
Далее идут Петр СИМОНЕНКО (3,66%), Владимир ЛИТВИН (2,42%), Олег ТЯГНИБОК (1,31%), Анатолий ГРИЦЕНКО (1,18%), Инна БОГОСЛОВСКАЯ (0,43%). Не поддержали ни одного кандидата - 2,23% избирателей.
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