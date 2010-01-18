Обработаны 35,39% протоколов

По результатам обработки 35,39% электронных протоколов избирательных комиссий в первом туре выборов Президента Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 36,88% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 24,59%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, поступающие в Центральную избирательную комиссию из избирательных участков.

На третьем месте – Сергей ТИГИПКО – 12,86%, на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК – 6,69%, на пятом - Виктор ЮЩЕНКО – 4,88%.

Дальше идут Петр СИМОНЕНКО (3,69%), Владимир ЛИТВИН (2,44%), Олег ТЯГНИБОК (1,30%), Анатолий ГРИЦЕНКО (1,15%), Инна БОГОСЛОВСКАЯ (0,43%). Не поддержали ни одного кандидата - 2,21% избирателей.