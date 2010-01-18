ЦИК обработала четверть протоколов

По результатам обработки 25,87% электронных протоколов избирательных комиссий в первом туре выборов Президента Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 37,89% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 24,35%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, поступающие в Центральную избирательную комиссию из избирательных участков.

На третьем месте – Сергей ТИГИПКО – 12,36%, на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК – 6,59%, на пятом - Виктор ЮЩЕНКО – 4,77%.

Дальше идут Петр СИМОНЕНКО (3,71%), Владимир ЛИТВИН (2,47%), Олег ТЯГНИБОК (1,27%), Анатолий ГРИЦЕНКО (1,11%), Инна БОГОСЛОВСКАЯ (0,43%). Не поддержали ни одного кандидата - 2,17% избирателей.