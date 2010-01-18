За кого проголосовали украинцы в Великобритании

Большинство украинцев, голосовавших на выборах Президента Украины в Великобритании, отдали свои голоса за нынешнего премьера Юлию ТИМОШЕНКО - 145 человек (24,33%).

Об этом сообщили РИА «Новости» представители избирательных участков.

На территории Великобритании работало два избирательных участка - при посольстве Украины в Лондоне и при генконсульстве в Эдинбурге. В общей сложности на двух участках проголосовало 596 человек.

По итогам обработки всех бюллетеней, на втором месте нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО - 128 человек (21,48%), на третьем - экс-глава Нацбанка Сергей ТИГИПКО - 95 человек (15,94%). Лидер оппозиционной Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ занимает четвертое место - 68 человек (11,41%).

По данным ЦИК Украины после обработки 19,99% протоколов, на выборах Президента Украины с 38,68% лидирует Виктор ЯНУКОВИЧ, следом за ним идет Юлия ТИМОШЕНКО с 24,13%. С.ТИГИПКО - третьем месте (12,13%). В.ЮЩЕНКО остается на пятом месте с 4,58%.