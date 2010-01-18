Результаты обработки 23,36% протоколов
03:50, 18 января 2010Политика
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Янукович набрал 38,45%
По результатам обработки 23,36% электронных протоколов избирательных комиссий в первом туре выборов Президента Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 38,45% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 24,17%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, поступающие в Центральную избирательную комиссию из избирательных участков.
На третьем месте – Сергей ТИГИПКО – 12,25%, на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК – 6,5%, на пятом - Виктор ЮЩЕНКО – 4,6%.
Дальше идут Петр СИМОНЕНКО (3,75%), Владимир ЛИТВИН (2,48%), Олег ТЯГНИБОК (1,23%), Анатолий ГРИЦЕНКО (1,09%), Александр МОРОЗ (0,44%). Не поддержали ни одного кандидата - 2,17% избирателей.
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