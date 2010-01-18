Данные ЦИК: обработаны 19,99% протоколов

По результатам обработки 19,99% электронных протоколов избирательных комиссий в первом туре выборов Президента Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 38,68% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 24,13%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, поступающие в Центральную избирательную комиссию с избирательных участков.

На третьем месте – Сергей ТИГИПКО – 12,13%, на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК – 6,49%, на пятом - Виктор ЮЩЕНКО – 4,58%.

Далее идут: Петр СИМОНЕНКО (3,77%), Владимир ЛИТВИН (2,48%), Олег ТЯГНИБОК (1,23%), Анатолий ГРИЦЕНКО (1,08%), Александр МОРОЗ (0,45%). Не поддержали ни одного из кандидатов - 2,16% избирателей.